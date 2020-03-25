Звезд Голливуда обвинили в покупке диагноза «коронавирус»

Актер Идрис Эльбу заявил, что не видит смысла врать о серьезном заболевании.

Об этом стало известно сегодня, 25 марта. О том, что звезды Голливуда врут о коронавирусе, заявила исполнительница Карди Би. Ее слова прокомментировал актер Идрис Эльбу, у которого диагностировали болезнь. Он заявил, что это «глупость» без доказательств, а, значит, ни о какой новости речи и быть не может. Эльбу подчеркнул, что нет смысла врать о наличии инфекции – артист не видит в этом никакой логики. Он заявил, что не врет о своем состоянии, а о других говорить не может.

Знаменитость также не понимает возмущение людей из-за того, что звездам тесты на коронавирус доступней, чем остальным. Он назвал подобные разговоры непродуктивными.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что друг Лещенко рассказал, где певец заразился коронавирусом. Артист недавно вернулся с гастролей в Америке и Канаде.