В Петербурге ФАС выявила картельный сговор двух компаний по организации отдыха для детей

Теперь им грозит административный штраф.

Управление Федеральной антимонопольной службы по Петербургу доказала факт картельного сговора двух компаний — ООО «АСИ-Тур» и ООО «Земля-Тур». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как выяснилось, компании участвовали в торгах и боролись за возможность получения контрактов на организацию детского отдыха. В 2018-2019 годах организациям удалось заключить соглашения на сумму более, чем 15,5 млн рублей.

По итогу, было установлено, что у компаний один и тот же юридический адрес, электронная почта и телефон.

Чтобы создать видимость конкуренции, на торгах компании снизили изначальную цену контракта приблизительно на 1%.

В ближайшее время руководителям компаний назначат административное наказание. Им грозит штраф в размере от 20 до 50 тысяч рублей. Юридические лица должны будут выплатить штраф в размере от одной десятой до одной второй начальной стоимости контракта.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургское УФАС будет следить за ценами на гречку и сахар.