Навка рассказала о подруге, которая заразилась коронавирусом в США

Еще меньше месяца назад в Америке не видели в коронавирусе страшную угрозу.

Многие смеялись, общались, не соблюдали меры предосторожности и думали, что ситуация их не коснется. Позднее, многие студенты уезжали домой и заражали своих пожилых родственников. А потом в США началось активное распространение инфекции. Как рассказала Татьяне Навке ее подруга, в стране перегружены больницы, не хватает масок, антисептиков и туалетной бумаги, закрыты многие магазины.

К несчастью, заболела и сама подруга известной фигуристки. Ей резко в один день стало плохо.

Поделившись подобной историей, Навка решила призвать к сознательности своих подписчиков. Ведь, пока ситуация в России не такая критичная, гораздо проще держать ее под контролем. Поэтому, необходимо быть внимательным, заботиться о своем здоровье и о близких.

Призвала Навка и сообщать о ситуации с вирусом старшему поколению. При этом, информацию брать стоит только из достоверных источников.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Татьяна Навка объяснила причину своего падения на льду во время выступления в Петербурге.