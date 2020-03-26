Выходная неделя не повлияет на график праздничных дней

Выходная неделя не повлияет на график праздничных дней
Коронавирус. Фото: Pixabay

В Совфеде заявили, что выходные дни с 30 марта по 5 апреля, никак не скажутся на праздничные дни в России.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на первого замглаву соцкомитета Совфеда Валерия Рязанского, введение выходной недели из-за ситуации с коронавирусом не повлияет на майские или новогодние праздники.

По словам Рязанского, всероссийская неделя карантина, которую предложил президент Владимир Путин, необходима для борьбы с распространением нового типа коронавируса в стране. Он отметил, что так лидер страны отреагировал на внештатную ситуацию.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Путин предложил предусмотреть каникулы по кредитам из-за коронавируса.

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