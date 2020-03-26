В России ждут «взрывной» рост заболеваемости COVID-19

В России ждут &#171;взрывной&#187; рост заболеваемости COVID-19
Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Фото: Pixabay

В России ученые предрекли «взрывное» развитие ситуации с коронавирусом, сообщил ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Почетного академика Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Николай Малышев.

Профессор заявил эфире шоу «60 минут» на канале «Россия-1», что изначально научные сотрудники видели лишь арифметическое добавление количества заболевших, а сейчас оно перерастает в геометрическое.

По словам Малышева, за минувшие сутки число новых случаев коронавируса увеличилось на 163, что в три раза больше, чем днем ранее.

Он добавил, что сейчас по всей стране готовятся больницы и дополнительные места для пациентов. Новые стационары и койки стараются оборудовать по всем требованиям и «это должно помочь».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что глава ВОЗ заявил, что одна только самоизоляция не поможет в борьбе с коронавирусом.

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