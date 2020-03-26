В четверг жителей Петербурга ждут ветер и потепление

В четверг жителей Петербурга ждут ветер и потепление
Петербург. Фото: Baltphoto

Сегодняшний день, 26 марта, в Северной столице будет умеренно теплым, облачным и ветреным, сообщают синоптики.

По данным ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса,в четверг на формирование погоды в городе на Неве повлияет атмосферный фронт, который движется вдоль северной границы региона. Небо затянет облаками, а западный ветер со стороны Финского залива будет мешать дневному прогреву. Леус добавил, что осадки сегодня маловероятны.

За окном в Петербурге и Ленобласти ожидается до +11 градусов. Порывистый западный ветер подует со скоростью 5-10 метров в секунду.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что новый температурный рекорд установлен в Петербурге.

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