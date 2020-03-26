Встречу Путина с предпринимателями в Петербурге перенесут в Москву

На встрече с президентом будут присутствовать предпринимателя из Петербурга и других городов России. Фото: kremlin.ru

На встрече с президентом будут присутствовать предпринимателя из Петербурга и других городов России. Фото: kremlin.ru

Запланированная на четверг, 26 марта, встреча президента Российской Федерации с бизнесменами в Петербурге не состоится, её проведут в столице.

Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства, Дмитрий Песков. Кроме того, заместитель руководителя Администрации президента отметил, что участие в деловой встрече примут не только предприниматели Северной столицы, но и бизнесмены из других городов страны, включая Москву.

Песков поделился и другими планами российского лидера. По словам пресс-секретаря, Владимир Путин примет участие в заседании саммита G20, который впервые пройдет в формате видеоконференции.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что чрезвычайно усложнившаяся эпидемиологическая ситуация привела к переносу голосования по поправкам в Конституцию. Об этом заявил в своей речи глава РФ Владимир Путин. Новая дата голосования пока неизвестна.