Путин просит перенести голосование по изменениям Конституции

Голосование по поправке к Конституции РФ могут перенести из-за пандемии коронавируса. С предложением выступил президент России Владимир Путин в рамках обращения к населению 25 марта.

«Абсолютным приоритетом для нас являются здоровье, жизнь и безопасность людей, поэтому считаю, что голосование необходимо перенести на более позднюю дату», — сказал он.

Решение о новом дне голосования будет принято в соответствии с ситуацией в регионах и стране в целом, а также с учетом мнения и рекомендаций врачей и специалистов.

Общероссийское голосование по поправке к Конституции должно было пройти в среду, 22 апреля. День этот планировалось сделать выходным.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что президент России Владимир Путин предложил сделать следующую неделю нерабочей с сохранением зарплат. Меры призваны не допустить распространения коронавируса.