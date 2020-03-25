Путин просит перенести голосование по изменениям Конституции

Путин просит перенести голосование по изменениям Конституции
Владимир Путин. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Голосование по поправке к Конституции РФ могут перенести из-за пандемии коронавируса. С предложением выступил президент России Владимир Путин в рамках обращения к населению 25 марта.

«Абсолютным приоритетом для нас являются здоровье, жизнь и безопасность людей, поэтому считаю, что голосование необходимо перенести на более позднюю дату», — сказал он.

Решение о новом дне голосования будет принято в соответствии с ситуацией в регионах и стране в целом, а также с учетом мнения и рекомендаций врачей и специалистов.

Общероссийское голосование по поправке к Конституции должно было пройти в среду, 22 апреля. День этот планировалось сделать выходным.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что президент России Владимир Путин предложил сделать следующую неделю нерабочей с сохранением зарплат. Меры призваны не допустить распространения коронавируса.

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