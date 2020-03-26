Полиция с погоней задержала иномарку, находившуюся в розыске

Полиция с погоней задержала иномарку, находившуюся в розыске
У угнанной иномарки сменили номера. Фото: pixabay.com

На Октябрьской набережной, в Невском районе Северной столицы полицейские с погоней останавливали иномарку, числившуюся в розыске.

Вечером среды, 25 марта, экипаж дорожно-постовой службы заметил возле одного из домов на Октябрьской набережной автомобиль «Мазда-3», которую угнали 27 февраля текущего года в Калининском районе Петербурга. Однако мужчина за рулем автомобиля быстро смекнул, что заинтересовал полицейских, и решил скрыться.

Стражи порядка оперативно устремились за машиной. Остановить преступника удалось только возле дома №4 по Заневскому проспекту. Позже правоохранители установили, что на угнанной «Мазде» сменили номера. 46-летнего водителя иномарки задержали и доставили в отделение для дальнейших разбирательств.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Сердобольской улице повздорили водители. Конфликт завершился стрельбой.

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