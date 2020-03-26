Власти Петербурга могут отложить транспортную реформу из-за коронавирусной инфекции

В Смольном решается вопрос о перераспределении целевых средств на борьбу с распространением нового вируса.
Транспортная реформа в Северной столице должна была завершиться в июле настоящего года. На весну был намечен ее последний этап — заключение контрактов с автобусными перевозчиками.
Однако в распределение бюджетных средств вмешалась коронавирусная инфекция. Как сообщили в комитете по транспорту Петербурга «Мойке78», никакие решения о возможности переноса транспортной реформы в городе из-за распространения нового вируса не приняли.
Пресс-секретарь комитета не уточнила, обсуждалась ли возможность переноса сроков реализации транспортной реформы.
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