В Колпино у предпринимателя в счет долга арестовали кабину крана

Судебные приставы Северной столицы в счет полутора-миллионного долга арестовали кабину строительного крана, принадлежащего ООО «Ижора-Кран».

Компания задолжала крупную сумму другой организации, сообщили в Управлении службы судебных приставов по Петербургу. Учитывая неустойку, «Ижора-Кран» должна выплатить 1 миллион 420 тысяч. Однако руководитель фирмы никак не реагировал на предупреждения приставов. Обнаружить его на рабочем месте также не удалось.

Тогда сотрудники ведомства были вынуждены наложить арест на строительную технику, принадлежащую компании, а конкретно — кабину управления портальным краном. Планируется, что деньги, вырученные с её продажи, пойдут на оплату долга.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что приставы заставили жителя Петербурга оплатить почти миллионный долг по алиментам перед дочерью.