Петербуржец заплатил 880 тысяч за долги по алиментам перед дочерью

С алиментщика взыскали деньги в пользу дочери-подростка. Фото: пресс-служба УФССП России по Санкт-Петербургу

С алиментщика взыскали деньги в пользу дочери-подростка. Фото: пресс-служба УФССП России по Санкт-Петербургу

В Петербурге со злостного неплательщика алиментов взыскали более 880 тыс. рублей. Деньги перечислены в счет уплаты алиментов перед его дочерью 2003 года рождения и исполнительского сбора.

54-летний житель Петродворцового района долгое время уклонялся от уплаты алиментов. В отношении него был принят ряд мер, направленных на исполнение судебного решения. В том числе, его предупредили об уголовной ответственности за уклонение. Ни одна из этих мер однако не оказала воздействия на мужчину.

Позднее судебным приставам удалось обнаружить в собственности мужчины земельный участок. В отношении него был вынесен запрет регистрационных действий.

«Не сумев продать свой участок, должник сразу нашел 880 000 рублей в пользу своего ребенка и 38 000 рублей исполнительского сбора», — сообщили в пресс-службе УФССП России по Петербургу.

Долг погашен в полном объеме. Дальнейшие алиментные платежи находятся на контроле судебного пристава.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что житель Петербурга остался без автомобиля из-за долга по алиментам.