Российским врачам рекомендовали выписывать рецепты на максимальный срок

Российским медсотрудникам рекомендуют выписывать рецепты на лекарства на максимально возможный срок действия в связи с распространением нового типа коронавируса COVID-19.

Как сообщает Минздрав, медработникам напоминают, что в период распространения вируса гражданам необходимо минимизировать количество контактов и соблюдать режим самоизоляции. В связи с этим министерство рекомендует выписывать рецепты с максимально возможным сроком действия.

Такая мера необходима для сокращения числа визитов граждан в поликлиники.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Боткинской больнице находятся 330 пациентов с подозрением на коронавирус. В течение последних суток в Боткинскую больницу поступило 52 человека, у которых также выявлены признаки простуды.