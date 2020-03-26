Российским врачам рекомендовали выписывать рецепты на максимальный срок

Российским врачам рекомендовали выписывать рецепты на максимальный срок
Аптека. Фото: Baltphоto/Дарья Иванова

Российским медсотрудникам рекомендуют выписывать рецепты на лекарства на максимально возможный срок действия в связи с распространением нового типа коронавируса COVID-19.

Как сообщает Минздрав, медработникам напоминают, что в период распространения вируса гражданам необходимо минимизировать количество контактов и соблюдать режим самоизоляции. В связи с этим министерство рекомендует выписывать рецепты с максимально возможным сроком действия.

Такая мера необходима для сокращения числа визитов граждан в поликлиники.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Боткинской больнице находятся 330 пациентов с подозрением на коронавирус. В течение последних суток в Боткинскую больницу поступило 52 человека, у которых также выявлены признаки простуды.

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