Подъезды в Ленобласти начали дезинфицировать из-за коронавируса

В Ленинградской области продезинфицируют подъезды всех домов, которые находятся на территории региона.

В рамках борьбы с коронавирусом в Ленинградской области начали проводить санитарно-эпидемиологическую обработку помещений во всех подъездах. Такие рекомендации дал областной Комитет государственного жилищного надзора и контроля.

Отвечающие за уборку управляющие компании обеспечат обработку дверных ручек, перил, кнопок вызова лифтов, панелей домофонов и мест общего пользования. Также в подъездах будут регулярно открывать окна для проветривания.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что метрополитен Петербурга закупил 11 тонн моющего средства для дезинфекции. Управление дополнительно приобрело 11 тонн моющего средства, 60 тысяч салфеток с антисептиком и 65 тысяч пар одноразовых перчаток.