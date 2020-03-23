Метрополитен Петербурга закупил 11 тонн моющего средства для дезинфекции

В метро города на Неве активно борются с возможным распространением коронавирусной инфекции.

Для того, чтобы обеспечить безопасность и качественную перевозку пассажиров, Управление дополнительно приобрело 11 тонн моющего средства, 60 тысяч салфеток с антисептиком и 65 тысяч пар одноразовых перчаток. Последними, кстати, активно будут пользоваться кассиры подземки. Об этом сообщает пресс-служба ГУП «Петербургский метрополитен».

В настоящее время, в вагонах составов на каждой линии два раза в день происходит обработка поручней и сидений с помощью специальных средств для дезинфекции. Помимо этого, четыре раза в день все вестибюли станций и зоны для пассажиров подвергаются влажной уборке с вышеупомянутыми моющими средствами. В зонах активного пассажиропотока, таких как турникеты, кассы и входные двери, обработка происходит каждые полчаса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Беглов назвал низким качество дезинфекции транспорта.