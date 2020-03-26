Суд рассмотрит дело о нападении на пассажира такси на Васильевском острове

Мужчины предстанут перед судом по обвинению в разбое. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Мужчины предстанут перед судом по обвинению в разбое. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В Василеостровском районе прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о разбое в отношении пассажира такси, сообщили gazeta.spb.ru в надзорном органе.

По делу о разбое проходят двое мужчин, их обвиняют по части 2 статьи 162 УК РФ.

По версии следствия, водитель такси, который является одним из обвиняемых, в октябре прошлого года сговорился со вторым фигурантом дела. Все произошло возле дома №25 по Морской набережной. Там злоумышленники напали на пассажира такси внутри авто, распылив ему в лицо газ из баллончика. После этого они отобрали его телефон, кошелек с деньгами и скрылись. Ущерб составил 90 тысяч рублей.

Уголовное дело рассмотри Василеостровский районный суд.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге таксист обчистил молодую пассажирку.