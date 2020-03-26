В Москве закрывают все магазины, кроме продуктовых и аптек

В Москве закрывают все магазины, кроме продуктовых и аптек
Мэр Москвы Сергей Собянин. Фото: kremlin.ru

Московский мэр Сергей Собянин издал указ о закрытии всех магазинов, за исключением продуктовых и аптек. Они приостановят работу на период выходной недели с 28 марта по 5 апреля.

В указе мэра столицы говорится, что в этот период продолжат свою работу магазины, торгующие продуктами и товарами первой важности, а также аптеки. Режим их работы не будет ограничен.

Согласно указу, к товарам первой необходимости относятся медицинские маски, антисептики для рук, влажные и сухие салфетки, мыло, зубные щетки, туалетная бумага, предметы личной гигиены, стиральный порошок, свечи и спички, принадлежности для детей, бензин и топливо.

Также закрываются салоны красоты, спа-центры, парки. Заведения общепита будут работать только на вынос и доставку еды.

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