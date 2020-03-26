Росгвардейцы задержали преступника, почти угнавшего автомобиль на Херсонской

Владельцем почти угнанного авто оказался 61-летний мужчина. Он уже написал заявление в полицию. Фото: pixabay.com

Владельцем почти угнанного авто оказался 61-летний мужчина. Он уже написал заявление в полицию. Фото: pixabay.com

Сотрудники вневедомственной охраны пресекли кражу машины «ВАЗ-2106», припаркованной на Херсонской улице в Центральном районе Санкт-Петербурга.

Ночью 26 марта в правоохранительные органы обратился неизвестный с заявлением о преступлении на Херсонской улице. Оказалось, некий мужчина пытается угнать автомобиль. На место происшествия оперативно выехал наряд Росгвардии. К моменту прибытия стражи порядка застали преступника за рулем уже заведенной машины, у которой было разбито боковое стекло.

Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого и убедились, что у него нет документов на транспортное средство. Кроме того, злоумышленник повредил замок зажигания автомобиля. Ранее привлекавший к ответственности за хищение нарушитель передан полицейским.

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