«Носятся пожарные и ДПС»: на углу Лермонтовского и Обводного разлился кипяток

Жители Северной столицы рассказали о прорыве трубы с горячей водой на набережной Обводного канала. К месту ЧП уже прибыли сотрудники экстренных служб.

Обо всем стало известно в четверг, 26 марта. Видеозапись с места происшествия очевидцы опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что пар распространился по всему району.

«На Лермонотовском уже пробка. Носятся пожарные и дпс. Пар на весь микрорайон», — написал подписчик группы.

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