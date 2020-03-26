«Носятся пожарные и ДПС»: на углу Лермонтовского и Обводного разлился кипяток

&#171;Носятся пожарные и ДПС&#187;: на углу Лермонтовского и Обводного разлился кипяток
Место ЧП. Фото: vk.com/spb_today

Жители Северной столицы рассказали о прорыве трубы с горячей водой на набережной Обводного канала. К месту ЧП уже прибыли сотрудники экстренных служб.

Обо всем стало известно в четверг, 26 марта. Видеозапись с места происшествия очевидцы опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что пар распространился по всему району.

«На Лермонотовском уже пробка. Носятся пожарные и дпс. Пар на весь микрорайон», — написал подписчик группы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, россияне из-за пандемии закупили продуктов на четыре месяца вперед. Большим спросом у покупателей пользовались мясные консервы, замороженная продукция, овощи и крупы.

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