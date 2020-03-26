Россияне из-за пандемии закупили продуктов на четыре месяца вперед

Россияне из-за пандемии закупили продуктов на четыре месяца вперед
Самый высокий спрос выдался на 17 марта. Фото: pixabay

Из-за паники на фоне распространения новой инфекции, а также падения курса рубля, россияне закупили продуктов на несколько месяцев вперед. К такому выводу пришли аналитики.

Специалистов Big Data провели исследование на основе покупок в магазинах «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель». Они сравнили покупки граждан в марте этого года с периодом с ноября по февраль.

Как сообщил телеканал 360, выяснилось, что буквально за две недели в марте потребители запаслись впрок товарами длительного хранения. Так, купленных продуктов семье хватит на четыре месяца.

Большим спросом у покупателей пользовались мясные консервы, замороженная продукция, овощи и крупы. Их люди скупали в 30 и более раз чаще обычного. Также в больших объемах покупали соль и сахар.

Самый высокий спрос выдался на 17 марта, после чего покупки пошли на спад.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полицейские призвали петербуржцев не верить фейковой информации о патрулях в ТЦ.

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