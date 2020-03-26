В Ленобласти закроются общественные места

С 28 марта свою работу будут продолжать только аптеки, продуктовые и хозяйственные магазины. Что касается хозяйственных магазинах, их оставят работать, чтобы местные жители могли с пользой провести нерабочую неделю. Например, можно сделать ремонт дома или на даче. Об этом сообщает Интерфакс с ссылкой на правительство Ленобласти.

Гостиницы и турбазы будут обеспечивать исключительно проживание. Кафе и рестораны закроются для посещения и будут работать только на доставку.

Все медицинские заведения будут работать в усиленном режиме.

Что касается детских садов, они продолжать работу не в полную силу. Дежурные группы будут принимать воспитанников, чьи родители продолжат работу на следующей неделе.

На данный момент, в Ленобласти зафиксировано 3 случая COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти введут строгий карантин из-за пандемии коронавируса.