В метро Петербурга рассказали, зачем нужны «железные ящики» на «Московской»

В метро Петербурга рассказали, зачем нужны &#171;железные ящики&#187; на &#171;Московской&#187;
Работы планируют завершить к концу 2020 года. Фото: https://vk.com/metrospbofficial

В метрополитене Северной столицы объяснили, для чего нужны массивные железные «ящики» на станции «Московская».

Оказалось, что это — особенные модули для проведения ремонтных работ в перегонных тоннелях, а также притоннельных сооружениях. Об объектах, привлекающих внимание пассажиров, рассказали в официальном сообществе петербургской подземки «Петербургское метро» в соцсети «Вконтакте».

По словам представителей метро, модули установили, чтобы скрыть проводимые работы от пассажиров. Кроме того, ремонт проводится в ночное время. Поскольку оборудование запрещено хранить непосредственно в тоннелях, в качестве временного склада пришлось использовать часть платформы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пандемия коронавируса не отразится на графике работы метрополитена. В отличие от наземного транспорта, метро будет работать в штатном режиме.

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