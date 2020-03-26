В метро Петербурга рассказали, зачем нужны «железные ящики» на «Московской»

В метрополитене Северной столицы объяснили, для чего нужны массивные железные «ящики» на станции «Московская».

Оказалось, что это — особенные модули для проведения ремонтных работ в перегонных тоннелях, а также притоннельных сооружениях. Об объектах, привлекающих внимание пассажиров, рассказали в официальном сообществе петербургской подземки «Петербургское метро» в соцсети «Вконтакте».

По словам представителей метро, модули установили, чтобы скрыть проводимые работы от пассажиров. Кроме того, ремонт проводится в ночное время. Поскольку оборудование запрещено хранить непосредственно в тоннелях, в качестве временного склада пришлось использовать часть платформы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пандемия коронавируса не отразится на графике работы метрополитена. В отличие от наземного транспорта, метро будет работать в штатном режиме.