Уравнял: знаменитые люди, которые заболели коронавирусом

Приставучая зараза не щадит никого. В мире уже зарегистрировано почти полмиллиона заболевших, по данным на сегодня 26 марта скончалось от болезни свыше 22 тысяч человек.

По состоянию на 16 часов 26 марта в крайне тяжелом состоянии находится народный артист России Лев Лещенко, знаменитый певец. У 78-летнего Льва Валерьяновича диагнострован коронавирус, он в реанимации, начался отек легких.

Принц Чарльз, которому 71 год, член семьи королевы Великобритании также заражен этой болезнью. Сейчас он находится в самоизоляции в поместье в Шотландии.

Актер Том Хенкс (63 года) и его жена Рита Уилсон оповестили весь мир о наличии у них коронавируса. У них болезнь протекала не так тяжело, как это может быть, они уже выписаны из больницы. Сейчас Том Хэнкс с супругой находятся в режиме самоизоляции у себя дома.

Главный тренер известного футбольного клуба «Арсенал» Микель Артета (Великобритания) сообщил, что у него также подтвердился этот диагноз.

Супруга премьер-министра Испании Бегония Гомес сдала тест на коронавирсу, который оказался положительным. Сейчас она вместе с супругом находится в режиме самоизоляции у себя дома.

Заболели также и звезды сериала «Игра Престолов». Кристофера Хивью сыгравший Тормунда в этом известном фильме сообщил, что его тест оказался положительным и он вместе с семьей находится в самоизоляции дома в Норвегии. Другая актриса сериала — Индира Варма рассказала в своем акккаунте, что 19 марта у нее обнаружили коронавирус. Она обратилась к врачам накануне, когда плохо себя почувствовала.

Положительный тест на COVID-19 обнаружился также у Дэниела Дае Кима, американского киноактера 51 года. Примечательно, что актер подхватил болезнь на киноплощадке в Нью-Йорке во время съемок сериала на медицинскую тему «Нью-Амстердам».

Участник знаменитой группы Bon Jovi, который играет на клавишных инструментах Дэвид Брайан также в своем блоге в инстаграмм сообщил, что 21 марта получил положительные результаты теста на «корону».

Известно, что многие известные деятели добровольно сдали тест на короновирус в первые дни мировой пандемии и сейчас в своих паблик-аккаунтах сообщают о результатах.

Осужденный на 23 года продюсер Харви Ванштейн, по данным СМИ, заразился коронавирусом уже находясь в тюрьме. Напомним, что он обвинен в в сексуальных домогательствах.

Болеют и молодые. Так, коронавирусом уже переболел игрок футбольного клуба «Челси» (Лондон) Каллум Хадсон-Одои, которому всего 19 лет. Тревожные симптомы он обнаружил у себя еще 9 марта, но молодость и хорошая форма позволили ему быстро выздороветь. Несмотря на его рвение к тренировкам, английская премьер-лига приостановила все матчи до 4 апреля.

Буквально через пару дней после заболевания Каллум Хадсон-Одои коварный вирус диагностиростирован у еще двух известных спортсменов: футболиста «Ювентуса» Даниэле Ругани и баскетболиста из «Юта Джаз» Руди Гобера.

По сообщениям СМИ, тест на коронавирус стал популярным информационным поводом у звезд шоу-бизнеса, кино и спорта, чтобы заявить о себе. Пусть они будут здоровы!