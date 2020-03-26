Завод Hyundai в Петербурге остановит производство

На завод Hyundai пришлось 66% от объема производства в Петербурге. Фото: pixabay.com

На завод Hyundai пришлось 66% от объема производства в Петербурге. Фото: pixabay.com

Возобновит работу предприятие по окончанию нерабочей недели.

Это связано с указом президента РФ и с эпидемиологической ситуацией, которая установилась в стране и в мире из-за COVID-19. Поэтому с 30 марта по 3 апреля завод перестанет выполнять свои функции. Представители Hyundai Motor подчеркнули, что здоровье и благополучие очень важны для компании. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Завод компании находится в Сестрорецке под Петербургом и является вторым среди самых крупных автомобильных предприятий в стране.

Ранее, компания Nissan заявила, что также последует указу президента и отправит работников на длинные выходные.

Напомним, вчера, 25 марта, президент России Владимир Путин сообщил, что следующая неделя (30 марта — 3 апреля) объявляется нерабочей. При этом, он подчеркнул, что заработная работа сотрудников сохранится.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России анонсировали обновленную Hyundai Creta.