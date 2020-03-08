В России анонсировали обновленную Hyundai Creta

В России анонсировали обновленную Hyundai Creta
Обновленная Hyundai Creta. Фото: «Хендэ Мотор СНГ»

Южнокорейская компания Hyundai анонсировала скорое появление на российском рынке обновленного кроссовера Creta. Данную модель собирают на заводе в Северной столице.

Согласно информации производителя, обновленный внедорожник Hyundai Creta выпустят с двигателями Gamma 1.6 D-CVVT мощностью 123 л.с. и Nu 2.0 D-CVVT, на 149,6 л.с. (192 Нм). Моторы работают в паре с механической коробкой передач и 6-ступенчатым «автоматом».

Автомобиль оборудовали новой решеткой радиатора и 16-дюймовыми колесными дисками. Hyundai Creta будет доступен для покупателей в пяти цветах, также появится возможность заказать крышу в черном цвете.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что УАЗ «Хантер» оснастили мощным электромотором.

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Hyundai Creta авто кроссовер
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