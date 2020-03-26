В Петербурге у полковника ФСБ нашли коронавирус

Мужчина в основном ездит на личном автомобиле и не бывал за границей.

Об этом стало известно сегодня, 26 марта. Обо всем сообщает 47News. Сотрудник управления ФСБ по Петербургу и Ленобласти почувствовал себя плохо еще два дня назад. Он вызвал врачей и сдал анализы – выяснилось, что полковник болен коронавирусом. Непонятно, где он мог его подцепить – мужчина уверяет, что не был за границей и редко контактировал с незнакомыми людьми. Сотрудник ФСБ отказался ехать в больницу имени Боткина, сейчас он лечится дома. На карантин отправили всех его близких и коллег.

Отмечается, что еще несколько дней назад чекист чувствовал себя прекрасно и ничего не предвещало беды.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что житель России скончался на Кубе от коронавируса.