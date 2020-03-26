Житель России скончался на Кубе от коронавируса

Житель России скончался на Кубе от коронавируса
Коронавирус. Фото: Pixabay

Мужчина был госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии из-за инфицирования COVID-19. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Кубы.

Стало известно, что 45-летний мужчина скончался сегодня утром, 26 марта. Помимо коронавируса у него был диагностирован сахарный диабет, который мог поспособствовать развитию осложнений. Отмечается, что состояние было критическим, а дыхание ему обеспечивал аппарат ИВЛ. Об этом сообщают РИА-новости.

О госпитализации пострадавшего стало известно в понедельник, 23 марта.

В данный момент, в республике в госпиталях получают лечение еще два гражданина РФ — женщины, которые также заразились COVID-19. Одна из них подхватила болезнь от погибшего. Их самочувствие удовлетворительное.

Всего на Кубе зарегистрировано 67 случаев коронавируса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что России предсказывают новый статус после завершения пандемии коронавируса.

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