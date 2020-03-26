России предсказывают новый статус после завершения пандемии коронавируса

России предсказывают новый статус после завершения пандемии коронавируса
Возможно, коронавирус положительно скажется на улучшение российско-европейских отношений. Фото: pixabay.com

Хорватское издание Advance считает, что после окончания пандемии коронавируса Россия приобретет новый статус на мировой арене.

В частности, закреплению новых позиций поспособствует помощь, которую российское правительство сейчас оказывает странам с чрезвычайно сложной ситуацией по коронавирусу COVID-19. Среди них Италия, куда отправились 14 отечественных самолетов с медиками и необходимым оборудованием.

Издание отметило, что это совсем не похоже на «тихую» оккупацию Польши, Прибалтики или Киева при первой возможности, как это прогнозировали многие зарубежные политологи. При этом журналисты Advance возмутились критикой поступка России американским изданием Bloomberg, считая, что на это нет никаких оснований, передает РИА Новости.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что восемь государств обратились к ООН с просьбой снять с них санкции из-за пандемии коронавируса.

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