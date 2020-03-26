Путин убежден, что Россия справится с коронавирусом быстрее, чем за три месяца

Путин убежден, что Россия справится с коронавирусом быстрее, чем за три месяца
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Президент рассказал, когда все наладится.

Об этом стало известно сегодня, 26 марта. Обо всем президент России Владимир Путин заявил на встрече с российскими бизнесменами. Он рассказал, что в России с коронавирусом справятся примерно за два-три месяца. Президент понимает, что это немаленький срок, но это уже хороший расклад.

«Это уже неплохой прогноз. Потому что в некоторых странах говорят, что война с коронавирусом будет очень долго»,

— объяснил Путин.

Напоминаем, что сейчас многое зависит от работы медиков, от сознательности населения и сроках распространения. Путин убежден, что чем серьезнее будут ограничения, тем быстрее удастся справиться с коронавирусом.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что житель России скончался на Кубе от коронавируса.

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