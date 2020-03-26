Доктор перечислил лекарства, которые нужны при лечении последствий коронавируса

Он отметил, что вакцины от инфекции долго еще не будет, но бороться с ней можно.

Об этом стало известно сегодня, 26 марта. Обо всем сообщил телеведущий и доктор Александр Мясников в своем Telegram-канале. Он заявил, что есть ряд лекарств, которые нужно использовать при коронавирусе. В перечень попали Лопинавир/Ритонавир, Хлоракин, Интерфероны, Ремдесевир, Тосилизумаб. Эксперт заявил, что эти препараты применяют при лечении легких форм вируса и малярии. Некоторые из них применяли при борьбе с другими коронавирусными инфекциями, и они проявляли себя эффективно.

Мясников подчеркнул, что при первых симптомах заболевания нужно не заниматься самолечением и идти к врачу. Напоминаем, что в России коронавирус диагностировали у 840 человек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин убежден, что Россия справится с коронавирусом быстрее, чем за три месяца.