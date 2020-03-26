В Петербурге закроют магазины, кафе и парикмахерские

Ограничения не затронут продуктовые магазины, аптеки и АЗС.

Об этом стало известно сегодня, 26 марта. Обо всем сообщает «Российская газета». Все непродовольственные магазины, кафе и парикмахерские будут закрыты в период с 28 марта по 5 апреля, чтобы приостановить распространение коронавируса. Отмечается, что рестораны смогут доставлять еду, а планы на новую прическу придется отложить.

Также свои двери закроют банки, ветеринарные клиники, предприятия ЖКХ, религиозные организации, парки и скверы. Петербуржцам стоит оставаться дома, чтобы не подвергать свое здоровье опасности.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Петербург на месяц лишится пышных свадеб. Данная мера принята для профилактики распространения коронавируса в Северной столице. Всего в городе зафиксировано 26 случаев COVID-19.