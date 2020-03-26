Петербург на месяц лишится пышных свадеб

Петербург на месяц лишится пышных свадеб
Брачующимся стоит рассмотреть более поздние даты. Фото: Pixabay

Причина кроется в запрете торжественных церемоний регистрации брака. Ограничение будет введено с 28 марта по 30 апреля. Гражданам, которые хотят красиво оформить свои отношения в торжественной обстановке придется подождать. Об этом сообщил сегодня, 26 марта, комитет по делам записи актов гражданского состояния.

Данная мера принята для профилактики распространения коронавируса в Северной столице. Всего в городе зафиксировано 26 случаев COVID-19. Некоторые заболевшие уже успешно вылечились и выписались из больницы имени Боткина.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в нерабочую неделю в Петербурге будет закрыто все, кроме аптек и магазинов. Данное распоряжение подписал губернатор города Александр Беглов. О объявлении нерабочей недели сообщил президент России Владимир Путин, во время обращения к гражданам в связи с распространением коронавируса, вчера, 25 марта.

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загс запрет на торжественную регистрацию свадьбы
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