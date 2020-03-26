Игорь Николаев может быть болен коронавирусом

Предварительный тест на инфекцию оказался положительным.

Об этом стало известно сегодня, 26 марта. Обо всем сообщает Telegram-канал 112. Певец и композитор Игорь Николаев сдал анализ на коронавирус и он оказался положительным. Сейчас артистка госпитализировали в Коммунарку. Пока что информацию не подтвердили официальные источники.

Напоминаем, что в медцентре также находится народный артист РСФСР Лев Лещенко, он заболел после гастролей в Америке и Канаде. Вместе с ним в больнице находится супруга.

На данный момент в России зарегистрировано 840 случаев заражения. От коронавируса умерли двое. С 28 марта большинство россиян уходят на недельные каникулы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге закроют магазины, кафе и парикмахерские. Ограничения не затронут продуктовые магазины, аптеки и АЗС.