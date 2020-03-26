Шнуров написал стих о последствиях коронавируса

Артист, как и всегда, пишет на злобу дня. На этот раз о жизни на карантине.

Стихотворение музыкант Сергей Шнуров опубликовал в своем Instagram-аккаунте. Он рассказал о том, как сильно изменилась жизнь россиян с появлением коронавируса. Так, многие засели дома и ничего не делают – только едят и ходят в туалет. Совсем скоро, уверен артист, люди будут играть на гитарах, собираясь вокруг плиты. Шнуров заявляет, что пока нет лекарства и советов, которые бы помогли пережить беду, но он, обращаясь к лирической героине, просит ее не покидать его.

«Если это конец света, просто будь сейчас со мной»,

— подытожил музыкант, вероятно, обращаясь к своей возлюбленной.

Напоминаем, что это не первый стих про коронавирус. Шнуров недавно писал о плюсах инфекции.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Шнуров в стихах рассказал, кто больше всего пострадает от коронавируса в Петербурге.