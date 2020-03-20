Шнуров в стихах рассказал, кто больше всего пострадает от коронавируса в Петербурге

Музыкант и член петербургского отделения «Партия Роста» Сергей Шнуров написал очередное стихотворение, на этот раз посвященное карантину во время пандемии коронавируса. Произведение он опубликовал в своём instagram

Музыкант в своей привычной форме отметил, что на фоне коронавируса из соцсетей стали исчезать фотографии «пальм, пляжей, тачек, яхт, вилл» и еды. Он рассказал, что во время пандемии пострадали те, кто предоставляет эскорт услуги.

«Театральной постановки Не покажут. Типа, сорри. И такой сюжет неловкий Фото делать не на море», — написал Шнуров.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 245 тыс. человек. Более 10 тыс. скончались, свыше 88 тыс. выздоровели.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что меры по противодействию распространения коронавируса в Нидерландах затронули квартал Красных фонарей. Деятельность проституток там законна, девушки также платят налоги. Но сейчас на три недели они вынуждено остались без работы.