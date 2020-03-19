Из-за пандемии коронавируса пострадала сфера интимных услуг

Из-за пандемии коронавируса пострадала сфера интимных услуг
Некоторые работники могут задуматься о смене вида деятельности. Фото: pixabay.com

Из-за пандемии коронавируса пострадала сфера интимных услуг

В Европе, США и Австралии жрицы любви лишились заработка.

К примеру, меры по противодействию распространения коронавируса в Нидерландах затронули квартал Красных фонарей. Деятельность проституток там законна, девушки также платят налоги. Но сейчас на три недели они вынуждено остались без работы — местное правительство закрыло многие общественные места.

В связи с COVID-19 многие любители секса за деньги, решили чаще проводить время дома в одиночестве, в качестве альтернативы выбирая виртуальное удовольствие.

К тому же, сами девушки, занимающиеся эскортом, боятся за свое здоровье и отказываются работать. В качестве вынужденной меры, чтобы не терять в деньгах, проститутки переходят в онлайн и занимаются вэбкамом.

Ситуация в индустрии оказалась настолько печальной, что был даже организован сбор средств в поддержку работников сферы интима. Коллегам с тяжелой денежной ситуацией профсоюз PROUD будет выдавать по 40 евро.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала: может ли коронавирус оставить без интернета и что с этим делать.

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