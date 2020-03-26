Мурашко просит не проходить тест на коронавирус без надобности

Нужно сдавать анализы тем, кто находится в группе риска.

Об этом стало известно сегодня, 27 марта. Обо всем рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко, пишут РИА Новости. Он заявил, что сдавать анализы на выявление коронавируса нужно тем, кто вернулись из-за рубежа, общались с путешественниками или заболевшими, а также тем, у кого есть симптомы.

«Сразу же каждому идти обследоваться, чтобы получить тест, результаты его, все-таки не нужно»,

— считает Мурашко.

Представитель ведомства напомнил, что тест можно сдать бесплатно.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что врач сообщила о «страшной ситуации» в Италии из-за коронавируса. Количество жертв среди врачебного персонала составляло к 23 марта 24 человека. Об этом врач рассказала в программе «60 минут».