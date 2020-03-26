Врач сообщила о «страшной ситуации» в Италии из-за коронавируса

Врач сообщила о «страшной ситуации» в Италии из-за коронавируса
Коронавирус. Фото: pixabay

Ирина Шлычкова работает в Италии врачом-реаниматологом уже 22 года. И она считает ситуацию с COVID-19 в стране катастрофой. Подчеркнула она и то, что во время выполнения медицинского долга, погибают врачи. Количество жертв среди врачебного персонала составляло к 23 марта 24 человека. Об этом врач рассказала в программе «60 минут».

Отметила медик и то, что правительство Италии упустило важный момент, который стал отправной точкой к началу эпидемии — в стране отсутствовала эпидемиологическая служба.

Отметила Шлычкова, что самая печальная ситуация наблюдается на севере страны. Родственники не могут проститься с умершими родственниками, которых увозят военные машины. В данный момент физически невозможно достойно похоронить своих родных в радиусе 300 км. Близких скончавшихся даже не знают, где они находятся. Шлычкова заявила, что это ужасно и страшно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Италия лидирует по количеству смертей от коронавируса.

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