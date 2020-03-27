Дрозденко: До лета в Ленобласти не будут начислять штрафы и пени по оплате ЖКХ

До июня в Ленинградской области не будут начислять штрафы и пени по оплате ЖКХ из-за ситуации с коронавирусом. Об этом заявил глава Ленобласти Александр Дрозденко.

При этом он подчеркнул, что речь не идет об отмене оплаты платежей за коммунальные услуги.

«На три месяца по коммунальным платежам за несвоевременную оплату не будем начислять штрафы и пени», — заявил он, сообщает «ЛенТВ24».

Ранее депутат от ЛДПР Василий Власов предложил освободить россиян от коммунальных платежей на время карантина. Соответствующее предложение отправлено министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Владимиру Якушеву. По словам депутата, счета за коммуналку увеличатся из-за постоянного пребывания россиян дома в связи с карантинными мерами. Кроме того, на фоне общего снижения доходов дополнительные издержки могут подорвать финансовое благополучие многих жителей России. Депутат просит главу Минстроя дать оценку инициативы и возможность ее реализации.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что которые жители России имеют возможность получить отсрочку по кредитам из-за ситуации в стране с коронавирусом.