Названы самые популярные электронные книги у россиян во время карантина

В первую неделю карантина самыми популярными у россиян электронными книгами оказались роман-антиутопия «1984» Джорджа Оруэлла, «НИ СЫ. Восточная мудрость, которая гласит: будь уверен в своих силах и не позволяй сомнениям мешать тебе двигаться вперед» Джен Синсеро и «Суперпамять за семь шагов» Андрея Сафронова. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на аналитиков группы компаний «ЛитРес».

Отмечается, что среди жанров уверенно лидирует нон-фикшн литература.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 531 806 человек. Скончались 24 073, при этом 123 942 человека выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 840 человек. При этом 38 вылечились, двое погибли.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России вырос спрос на книги о вирусах и эпидемии на фоне распространения коронавируса.Также резко вырос спрос на художественную литературу по этой тематике. Продажи книг Альбера Камю «Чума» на «ЛитРесе» за январь-февраль 2020 года выросли на 87% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а роман «Любовь во время чумы» Габриэля Гарсиа Маркеса — на 64%.