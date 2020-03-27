Ночью на Шуваловском проспекте сгорел Mercedes

В ночь на 27 марта под окнами дома № 37, корпус 1 на Шуваловском проспекте загорелся автомобиль марки Mercedes.
Сообщение о пожаре поступило в 03:18. Справиться с огнем удалось к 03:58.
Пожар был ликвидирован усилиями пяти человек личного состава и одной единицей спецтехники.
В машине полностью выгорел моторный отсек, сообщили в ГУ МЧС по Петербургу и Ленобласти. Информации о пострадавших не поступало.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что минувшей ночью, 26 марта, на Петроградской стороне загорелась коммунальная квартира в историческом здании.