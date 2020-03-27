Ночью на Шуваловском проспекте сгорел Mercedes

Ночью на Шуваловском проспекте сгорел Mercedes
Справиться с огнем удалось в 03:58. Фото: Pixabay

В ночь на 27 марта под окнами дома № 37, корпус 1 на Шуваловском проспекте загорелся автомобиль марки Mercedes.

Сообщение о пожаре поступило в 03:18. Справиться с огнем удалось к 03:58.

Пожар был ликвидирован усилиями пяти человек личного состава и одной единицей спецтехники.

В машине полностью выгорел моторный отсек, сообщили в ГУ МЧС по Петербургу и Ленобласти. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что минувшей ночью, 26 марта, на Петроградской стороне загорелась коммунальная квартира в историческом здании.

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Mercedes пожар происшествия
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