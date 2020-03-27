На набережной Обводного канала водитель легковушки угодил в КамАЗ дорожных служб

На месте вчерашнего взрыва кипятка на набережной Обводного канала утром 27 марта произошло ДТП.

По словам очевидцев, около дома № 181, где проводились работы по замене трубопровода, водитель легкового автомобиля влетел в КамАЗ дорожных служб. Предположительно, водитель ехал против солнца. Возможно, его ослепил свет.

«Наб. Обводного канала 181, водители не видят закрытые полосы. Один приехал в дорожные службы», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге на Советском проспекте произошло ДТП с участием трех машин. Легковушки выстроились в «паровозик».