В Петергофе мужчина проснулся и нашел жену мертвой

В Петергофе мужчина проснулся и нашел жену мертвой
Наутро после пьянки житель Петергофа нашел жену мертвой. Фото: unsplash.com

В Петродворцовом районе Петербурга 27 марта обнаружили тело 58-летней женщины. Мертвой её наутро после пьянки нашел муж.

Как стало известно gazeta.spb.ru, тело женщины обнаружено в квартире дома 3, корпус 1 по Чебышевской улице в Петергофе. По словам мужа погибшей, накануне они пили алкоголь.

Компанию супругам составил малознакомый Сергей. Заявитель утверждает, что между ними возникла ссора, которая переросла в драку. После чего гость ушел. Наутро женщина была найдена мертвой.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Обстоятельства и причины смерти устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в квартире на Садовой улице в поселке Металлострой Колпинского района Петербурга обнаружили тело мужчины средних лет с ножом в сердце. По подозрению в убийстве задержан его 33-летний собутыльник.

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