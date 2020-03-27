У Льва Лещенко подтвердили диагноз коронавирус

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко подтвердил, что у известного российского певца Льва Лещенко диагностирован коронавирус.

Проценко отметил, что инфекция стала причиной пневмонии.

«На сегодняшний день состояние пациента стабильно, он не нуждается в дополнительном кислороде, и мы планируем продолжить его лечение в госпитальном отделении», — написал врач на странице в Facebook.

Ранее сообщалось, что Лещенко гастролировал по Америке и Канаде. Возможно, он подхватил опасную инфекцию за границей. 23 марта Лев Валерьянович и его супруга пожаловались на плохое самочувствие, и их сразу госпитализировали в Коммунарку — столичную больницу, где лежат пациенты с подозрением на коронавирус или подтвержденным диагнозом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Лещенко перевели в реанимацию. Однако его представитель объясняет, что это связано не с ухудшением самочувствия певца, а лишь с необходимостью проведения определенных процедур.