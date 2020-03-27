Радимов предложил провести следующий сезон РПЛ в один круг

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов заявил о том, что следующий сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) можно сыграть в один круг.

«Можно играть в один круг. Тогда успеем доиграть этот сезон. Если получится победить коронавирус, конечно», — написал он в Twitter.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. Коронавирус стал причиной отмены многих спортивных мероприятий. В частности, Российская премьер-лига (РПЛ) приостановит матчи до 10 апреля.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на футбольный матч ЦСКА — «Зенит», который пройдет в столице, по той же причине пустят не более пяти тысяч зрителей. Новые меры будут действовать в отношении всех массовых мероприятий до 10 апреля.