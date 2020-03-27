В Петербурге разыскиваются дети, которых отец незаконно вывез из Украины

Разыскиваемые дети и их отец. Фото предоставлено отделом по взаимодействию со СМИ Управления ФССП России по Санкт-Петербургу

Разыскиваемые дети и их отец. Фото предоставлено отделом по взаимодействию со СМИ Управления ФССП России по Санкт-Петербургу

Двое несовершеннолетних детей – шестилетний Астапенко Ярослав Вячеславович и 14 -летний Астапенко Владислав Вячеславович объявлены в исполнительный розыск в рамках исполнительного производства, возбужденного в Межрайонном отделе по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Петербургу.

Находящийся в исполнительном розыске Астапенко Вячеслав Владимирович 1976 года рождения вывез детей без согласия матери и документов, удостоверяющих их личность, с территории Украины в Россию, предположительно в Петербург, сообщили в Управлении федеральной службы судебных приставов по Петербургу.

В рамках Конвенции о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей мать обратилась с заявлением в компетентные органы о возвращении детей.

Начальник отдела по взаимодействию со СМИ Управления ФССП России по Петербургу просит сообщить информацию о местонахождении детей или их отца по телефонам:

8(812) 318-2045 – Отдел организации работы по розыску должников и их имущества УФССП России по Петербургу;

8(812) 318-2166 – Межрайонный отдел по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Петербургу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что потерявшегося ребенка нашли на проспекте Елизарова в Санкт-Петербурге и отвели к врачам.