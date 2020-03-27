Войска для борьбы с коронавирусом обеспечили полевыми кухнями и хлебозаводами

Войска для борьбы с коронавирусом обеспечили полевыми кухнями и хлебозаводами
Полевая кухня. Фото: flickr.com

Военнослужащие подразделений материально-технического обеспечения (МТО) Западного военного округа (ЗВО) развернули на трех полигонах хлебозаводы, полевые кухни и банно-прачечные комбинаты. Меры принятых в рамках повышения готовности к решению задач по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Комплексную систему МТО развернули на полигонах в Ленинградской, Нижегородской и Воронежской областях, уточнили в пресс-службе ЗВО. Военнослужащие совершили марши на штатной технике и установили полевые кухни, а также организовали подвоз воды и горючего.

Система МТО создана для того, чтобы обеспечить личный состав всем необходимым. Проверка проводится для повышения готовности органов управления и войск к противоэпидемическим мероприятиям.

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