В Петербурге УК через суд просят заплатить за затопленную квартиру пенсионерки

Кировский районный суд Петербурга рассмотрит иск о возмещении ущерба пенсионерке. Её квартира была затоплена из-за засора фанового трубопровода.

Установлено, что фановый трубопровод относится к общему имуществу собственников помещений многоквартирного дома в Кировском районе. Ответственность за его содержание несет управляющая компания.

С иском в суд обратилась прокуратура Кировского района, поскольку женщина в виду возраста не может в полной мере защитить свои права.

«В соответствии с ч. 1 ст. 45 ГПК РФ прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан», — уточнили в пресс-службе прокуратуры.

Сумма исковых требований не уточняется.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что прокуратура потребовала ООО «Жилкомсервис №2 Красногвардейского района» возместить ущерб, нанесенный упавшему в гололед пенсионеру.