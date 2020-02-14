У Жилкомсервиса требуют 500 тысяч после падения пенсионера в гололед

Пенсионер поскользнулся у дома и упал. Фото: pixabay.com

Пенсионер поскользнулся у дома и упал. Фото: pixabay.com

Прокуратура Красногвардейского района подала иск к ООО «Жилкомсервис №2 Красногвардейского района». От организации требуют компенсацию морального вреда за падение пенсионера в гололед.

Мужчина в начале декабря 2019 года поскользнулся у дома 28, корпус 1 по проспекту Энтузиастов. С тяжкими травмами его госпитализировали в районную больницу. Проверка показала, что участок у дома был плохо убран, сообщает прокуратура Петербурга.

Ведомство обратилось в суд с иском о компенсации причиненного морального вреда в размере 500 тыс. рублей.

Вопрос находится на контроле прокуратуры Красногвардейского района.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на станции Колпино пассажирка поскользнулась на ступенях и получила травму головы. По версии следствия, причиной этого стала неубранная лестница.