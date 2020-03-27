Фильм «Джентельмены» Гая Ричи установил рекорд по сборам в России

Фильм &#171;Джентельмены&#187; Гая Ричи установил рекорд по сборам в России
Кадр из фильма "Джентельмены" (2019)

Криминальная комедия «Джентельмены» британского режиссера Гая Ричи стал его самым кассовом фильмом по данным на 25 марта в кинотеатрах России.

Как сообщает RNS, ссылаясь на пресс-службу кинопрокатчика «Вольга», согласно подсчетам, сборы фильма составили более 1,2 млрд рублей. Эта кинолента обошла такие фильмы Гая Ричи, как «Алладин» и обе части «Шерлока Холмса».

В России на большие экраны «Джентельмены» вышел 13 февраля. В главных ролях снялись Мэтью МакКонахи, Хью Грант, Чарли Ханнем, Колин Фаррелл. Фильм повествует о выпускнике Оксфорда, который придумал нелегальную схему обогащения с использованием поместья обедневшей британской аристократии. Однако, решив продать бизнес, на его пути встают джентльмены, встреча с которыми не обойдется без неприятностей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Волк с Уолл-стрит» стал фильмом с наибольшим количеством ругательств.

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